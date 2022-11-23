В столице госпитализирован первый в этом сезоне пациент с обморожением

В столице госпитализирован первый в этом сезоне пациент с обморожением

Вчера в столичную Больницу скорой медпомощи госпитализировали мужчину с обморожением. Это первая жертва непогоды с начала холодного сезона. 

Пресс-секретарь медучреждения уточнила, что речь идёт о бездомном мужчине. Он получил обморожение средней степени тяжести и был доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь, передаёт moldpres.md.

Переохлаждение и обморожение – это состояния, характерные для холодного периода года. В группу риска входят дети, пожилые люди с хроническими заболеваниями, потребители алкогольных напитков, лица с психическими расстройствами, а также лица без определённого места жительства.

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