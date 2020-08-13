В столице двое рецидивистов попались на краже велосипедов (ВИДЕО)

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С июля по август трое жителей Ботаники сообщили, что у них украли велосипеды. Транспортные средства владельцы хранили в подъездах.

Полицейские инициировали расследование, в рамках которого были изъяты записи с камеры видеонаблюдения, установленной в одном из подъездов, где была совершена кража. Момент преступления был зафиксирован, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ими оказались жители столицы в возрасте 24 и 28 лет, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. Во время допроса задержанные признали свою вину, сообщив, что украденные велосипеды они сдали в ломбард, получив за них прибыль.

Полицейские изъяли украденное имущество, вскоре оно будет возвращено законным владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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