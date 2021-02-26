В столице двое приятелей ограбили парикмахерскую (ВИДЕО)

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Юноши 16 и 18 лет были задержаны сотрудниками инспектората полиции Рышкановки за ряд краж. Молодые люди и ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

В конце января ночью подозреваемые взломали замок киоска. Внутри они ничего не нашли, после чего аналогичным образом проникли в парикмахерскую. Оттуда злоумышленники украли ноутбук и мобильный телефон. Ущерб был оценён в 5 250 леев.

Противоправные действия подозреваемых попали на камеры наблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества или лишение свободы на срок до 4 лет.

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