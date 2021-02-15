В столице двое приятелей избили и ограбили прохожего (ВИДЕО)

0

На Ботанике двое неизвестных напали на прохожего и отобрали у него мобильный телефон и портмоне. 33-летний пострадавший обратился в полицию.

Мужчина рассказал: когда возвращался домой, на него напали двое молодых людей. Они несколько раз ударили жертву, после чего ограбили. Нанесённый ущерб составил 7 000 леев.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых 17 и 18 лет. Как оказалось, юноши ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения.

Согласно законодательству, виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.