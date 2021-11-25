В столице двое подростков в масках ограбили АЗС (ВИДЕО)

0

Под покровом ночи двое неизвестных проникли на автостанцию в секторе Чеканы.

Применив к сотрудникам силу, они похитили из сейфа 26 850 леев. Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения.

Через 2 дня нарушителей закона удалось вычислить и задержать. Подростки 14 и 16 лет заявили, что успели потратить всю украденную сумму.

Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.