В столице двое подельников попались на ворованном металлоломе (ВИДЕО)

В столице двое подельников попались на ворованном металлоломе (ВИДЕО)

Двое жителей столицы были задержаны за серию краж автозапчастей и изделий из металла. Оба гражданина ранее привлекались за аналогичные правонарушения.

Так, в ночь на 5 июня в пригороде Кодру они украли несколько дренажных решёток. Следующей ночью на одной из улиц столицы подозреваемые украли автозапчасти, лежащие перед гаражом. Ущерб составил 10 000 леев.

В ходе разбирательств выяснилось, что злоумышленники сдали краденое в пункт приёма металлолома, выручив 1 200 леев.

За кражу мужчинам грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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