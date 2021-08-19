В столице двое парней избили продавщицу и обчистили магазин (ВИДЕО)

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Юноши были задержаны по подозрению в ограблении.

В полицию обратилась сотрудница столичного магазина. 66-летняя женщина рассказала, что пришла на работу пораньше, чтобы разложить продукты по полкам. В это время неизвестные взломали входную дверь и вошли в помещение. Подозреваемые украли продукты питания, несколько раз ударили продавщицу и скрылись с места преступления.

Вскоре злоумышленников задержали. Как оказалось, один из них находится под следствием за угон транспортного средства.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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