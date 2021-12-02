В столице двое мужчин «раздели» чужую машину (ВИДЕО)

В столице двое мужчин «раздели» чужую машину (ВИДЕО)

Двое уроженцев Каларашского района были задержаны за кражу автозапчастей.

Мужчины сняли с припаркованного на Буюканах автомобиля BMW фары, решётку радиатора и блок питания. Потерпевший оценил ущерб в 6 500 леев.

Действия злоумышленников зарегистрировали камеры наблюдения, благодаря чему подозреваемых удалось оперативно вычислить и задержать. Мужчины сознались в содеянном, им грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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