В столице демонтируют киоски, которые работают без разрешительных документов

В столице демонтируют киоски, которые работают без разрешительных документов

До 10 января администрация муниципия демонтирует ларьки, у которых нет авторизации. 

Этого потребовал Ион Чебан на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб, пишет moldpres.md.

Останутся только киоски, право на размещение которых было получено в результате проведения первых двух аукционов, и за которые были уплачены деньги, – пояснил Чебан.

Он также сообщил, что следующий тендер на получение документов о размещении киосков будет организован в январе, а до 6 января горадминистрация ждёт предложения. Муниципалитет выставит на аукцион места в парке “Валя морилор”, “Алунелул”, парке Афганцев, сквере на улице Букурией.

Из 30 лотов, выставленных на предыдущих аукционах, за 18 выплачено 50% от общей суммы – 14,6 млн леев. Оставшаяся будет покрыта в рассрочку до конца 2021 года, пишет источник.

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