“Цветочные воры” попали на камеру видеонаблюдения: их ищет полиция (ВИДЕО)

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Сотрудники столичной полиции просят граждан оказать содействие в поимке подозреваемых в краже мужчин.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудница одного из цветочных магазинов на улице Алеку Руссо сообщила в полицию, что из магазина было украдено комнатное растение. Злоумышленники воспользовались моментом, когда продавец была занята другими клиентами, взяли горшок с цветком и ушли, не заплатив за него. Сумма ущерба составила 500 леев. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Всех, кто узнал мужчин с видео, просят звонить по номеру 069 772 584. Конфиденциальность гарантирована.

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