В столице будут работать 13 дневных лагерей

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в летнем сезоне 2021 года будет организовано 13 дневных лагерей для 1 140 школьников. Они будут работать с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00, в две смены: с 7 по 25 июня (I смена) и с 28 июня по 16 июля (II смена).

Стоимость путевки в лагерь составит 2 200 леев на 15 дней, а родители заплатят 440 леев – минус 20% от суммы. Кроме того, 20% путевок будут предоставлены бесплатно. Так, путевки в дневные лагеря лицеев с технологическим профилем для слабовидящих детей и лечебно-педагогическом комплексе «Орфей», стоимость которых составляет 2 540 леев, будут полностью оплачены из городского бюджета, передаёт moldpres.md.

Воспитанники гимназии-интерната №3 со статусом «ребенок, оставшийся без попечения родителей» или «временно оставшийся без попечения родителей», которые внесены в записи Главного управления по защите прав ребенка (а их 159), будут бесплатно отдыхать в лагере «Poienița veselă».

Также на территории восьми школ спортивного профиля предусмотрена организация (с 1 по 30 июня) лагерей для учащихся этих учебных заведений, а в рамках центров творчества (внешкольных учреждений) будут открыты профессиональные лагеря. При этом на базе художественных школ, находящихся в подчинении Управления культуры, будут работать три лагеря соответствующего профиля.

На организацию лагерей муниципалитет выделил около 2,2 миллиона леев.

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