В столице более 1700 школьников учатся дистанционно

0

Об этом сообщил врио руководителя Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб.

По его словам, в 20 школах 1728 учеников продолжают обучение дистанционно, поскольку в классах большое количество учащихся. Кроме того, на прошлой неделе среди школьников было зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. В настоящее время 1434 учащихся находятся на самоизоляции, передаёт moldpres.md.

– На прошлой неделе зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусом у учителей. Более 90% учителей вакцинированы, – добавил Павалой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.