BMW на высокой скорости влетел в столб в столице: пассажирка в реанимации

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Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии после того, как автомобиль, в котором она находилась, врезался в столб. Жуткое ДТП произошло вчера вечером на улице Колумна в Кишиневе.

По данным полиции, 40-летняя женщина находилась в машине марки BMW, которой управлял 35-летний мужчина. По предварительной информации, водитель ехал на высокой скорости, из-за чего не справился с управлением. Авто врезалось в столб, передаёт deschide.md.

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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