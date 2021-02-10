В столице автовор угнал машину с помощью эвакуатора (ВИДЕО)

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34-летний уроженец Окницкого района был задержан.

В полицию обратился 35-летний житель Ботаники и сообщил, что его автомобиль угнали. Пострадавший припарковал Renault во дворе, а утром машину не нашёл. Размер ущерба составил 50 000 леев.

При помощи записей с камер видеонаблюдения злоумышленника задержали. Подозреваемый рассказал, что с помощью эвакуатора отвёз чужую машину на авторазборку.

За угон задержанному грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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