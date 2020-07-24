(ОБНОВЛЕНО) В столице автомобиль врезался в столб: три человека госпитализированы (ФОТО)

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Серьёзное ДТП произошло сегодня ранним утром на улице Василе Александри. Машина врезалась в столб и превратилась в груду металла. Три человека получили травмы и были госпитализированы.

По данным полиции, 22-летний водитель машины Toyota не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. Бригада скорой помощи госпитализировала автовладельца и двух его пассажиров в возрасте 22 и 23 лет, передаёт protv.md.

Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека оказались заблокированными в автомобиле – пассажир с травмой руки и водитель, который потерял сознание. Из покорёженной машины их вытащили спасатели.

Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного инцидента.

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