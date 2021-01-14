В столице автомобиль насмерть сбил женщину. Водитель скрылся с места ДТП (ФОТО)

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Инцидент произошёл накануне на улице Соколень. В результате ДТП погибла 36-летняя женщина.

Прибывшие на место аварии правоохранители обнаружили на дороге номерные знаки, которые отлетели от автомобиля в результате столкновения. Благодаря этому полицейским удалось быстро идентифицировать владельца машины, сообщает пресс-служба ГИП.

Автомобиль был вскоре обнаружен на улице Подгоренилор. В нём находились водитель и его жена. Как выяснилось, машиной управлял 25-летний сотрудник Национального инспектората общественной безопасности. Его задержали на 72 часа.

По данному факту инициировано служебное расследование. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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