В столице акушер-гинеколог получил срок за халатность

В столице акушер-гинеколог получил срок за халатность

Столичный врач-гинеколог был приговорён к восьми месяцам лишения свободы условно с приостановлением исполнения на период пробации сроком в один год. Приговор вынес суд сектора Буюканы.

По материалам дела, в августе 2015 года, находясь на дежурстве в медучреждении, обвиняемый недостаточно тщательно осмотрел роженицу и назначил медицинскую помощь, не соответствующую имеющимся у пациентки патологиям, что повлекло смерть новорождённого.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Кишинёва в течение 15 дней.

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