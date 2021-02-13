В столице активировали 130 дополнительных мест для больных коронавирусом

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В столице были повторно активированы 130 коек для больных коронавирусом, а Муниципальная клиническая фтизиопневмологическая больница вновь была открыта. Об этом в рамках заседания правительства сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения Татьяна Затык.



Согласно озвученным данным, за последнюю неделю число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, увеличилось на 30%. Таким образом, чтобы обеспечить доступ граждан к медицинским услугам, было принято решение увеличить количество мест в больницах для лечения инфицированных COVID-19.

– Медицинская система перегружена, а возможности госпитализации сокращаются. В связи с этим было принято решение повторно активировать места, которые не использовались с января, а также возобновить работу Муниципальной клинической фтизиопневмологической больницф, – сообщила Затык.

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