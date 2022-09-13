В столице аферистка выманила у пенсионерки 25 тысяч леев (ВИДЕО)

В столице аферистка выманила у пенсионерки 25 тысяч леев (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы задержали 28-летнюю жительницу Оргеевского района, подозреваемую в мошенничестве. 

По данным правоохранителей, представившись родственницей, женщин заполучила от 83-летней пенсионерки 25 000 леев. Подозреваемая вскоре была задержана, она признала свою вину.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Её поместили под предварительный арест.

Мошеннице грозит штраф в размере до 42 500 леев, до 240 часов исправительных работ или до 3 лет лишения свободы.

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