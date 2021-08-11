В столице 4-летний ребёнок, играя со спичками, поджёг дом

Детские шалости со спичками привели к пожару в доме. Инцидент произошёл вчера на столичной улице Криулень.
По словам соседей, четырёхлетнего малыша видели играющим со спичками в пристройке к дому. Возникло возгорание, огонь быстро перекинулся на строящийся дом, пишет deschide.md.
На месте происшествия работали четыре бригады пожарных. Огонь был потушен, обошлось без пострадавших.
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