В столице 19-летний парень украл выручку из кассы магазина (ВИДЕО)

В столице 19-летний парень украл выручку из кассы магазина (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции Рышкановки задержали 19-летнего парня, подозреваемого в краже из магазина.

Юноша проник в магазин ночью, взломав дверь. Из кассового аппарата злоумышленник забрал 10 300 леев, после чего скрылся.

Вскоре личность подозреваемого была установлена. Как выяснилось, житель столицы и ранее совершал аналогичные преступления.

Задержанный полностью признал свою вину и находится под следствием. Юноше грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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