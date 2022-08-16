В столице 16-летний парень угнал с мойки машину и попал в аварию (ВИДЕО)

В столице 16-летний парень угнал с мойки машину и попал в аварию (ВИДЕО)

Подросток навестил приятелей, работающих на столичной автомойке. Парень взял ключи от Skoda, припаркованной на территории автомойки, и поехал кататься.

В парке «Ла извор» несовершеннолетний водитель врезался в дерево, после чего бросил машину и покинул место происшествия.

Угонщик вскоре был задержан. За совершённое правонарушение юноше грозит лишение свободы сроком от года до 3 лет или штраф до 67 500 леев.

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