В Ставченах стартовал крупный инфраструктурный проект (ФОТО)

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В коммуне Ставчены началась реконструкция участка дороги протяжённостью 2 км и шириной 7 м. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

По словам градоначальника, это самый крупный проект по модернизации инфраструктуры дорог и подъездных путей, когда-либо реализованный в этом населённом пункте, он направлен на улучшение условий жизни жителей коммуны.

Ранее с примаром Ставчен мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Он настаивал на реализации этого проекта, мотивируя это тем, что благодаря строительству дороги будут достигнуты две цели: автобусы будут курсировать по всей территории Ставчен, что обеспечит доступ жителей к общественному транспорту, а также будет разгружено дорожное движение в населённом пункте, – отметил Чебан.

На реконструкцию дороги в коммуне Ставчены из муниципального бюджета выделено 5 миллионов леев.

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