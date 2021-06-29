В Ставченах полным ходом идёт реконструкция участка улиц Ботошань-Салкымилор-Стамате

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Как отметил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время реализуется второй этап проекта, который предполагает нанесение слоя износа и дорожной разметки.

Дорога будет сдана в эксплуатацию в сентябре этого года. На осуществление работ примария Кишинёва выделила в общей сложности 7 миллионов леев, это инвестиции прошлого и нынешнего года, – уточнил Чебан.

В то же время при финансовой поддержке столичной примарии в текущем году в коммуне Ставчены будут реализованы следующие проекты: модернизация уличного освещения и замена осветительных приборов на светодиодные лампы в Ставченах и Новых Гоянах, реконструкция акведука по улице Ботошань, строительство водопроводной и канализационной сети в селе Новые Гояны по улице Пэдурилор.

Также в этом году по всем пригородам муниципия будут распределены автобусы, чтобы обеспечить доступ жителей к качественному общественному транспорту. Первые 7 автобусов из 58 закупленных муниципалитетом уже прибыли в Кишинёв, – сказал генпримар.

В 2021 году примария Кишинёва выделила 65 миллионов леев на реализацию инфраструктурных проектов в пригородах.

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