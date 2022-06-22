В Ставченах модернизируют системы освещения и проводят расширение сетей (ВИДЕО)

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Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он уточнил, что из муниципального бюджета на эти работы выделено более 700 тысяч леев, общая стоимость проекта – миллион леев.

– Я рад, что в пригородных населённых пунктах осуществляются инфраструктурные проекты для граждан, – подчеркнул градоначальник.

Стоит отметить, что за 3 года из муниципального бюджета на Ставчены было выделено около 14 миллионов леев. Эти деньги пошли на ремонт дорог и стадионов, на водопровод и канализацию, на строительство детских площадок.

В Ставченах введены в эксплуатацию новые единицы общественного транспорта и открыты новые автобусные маршруты.

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