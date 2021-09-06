В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.

У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определённых антител, — пояснил эксперт.

Тем не менее, как отметил Фаучи, сейчас штамм “мю” не представляет серьёзной угрозы, так как по-прежнему доминирует другая вариация вируса — “дельта”. Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьёзно, пишет ria.ru.

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