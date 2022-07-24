В США выявили случаи заражения оспой обезьян у детей

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В США выявили два случая заражения оспой обезьян среди детей, заявила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски в интервью газете The Washington Post.

– Сейчас мы выявили два случая заражения детей. Я также должна отметить, что немаловажно, у этих детей всё хорошо, — уточнила она.

По информации издания, один ребенок находится в Калифорнии, второй — младенец в Вашингтоне. Сообщается, что дети скорее всего заразились дома, передаёт ria.ru.

Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис отметила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов в возрасте 18-19 лет всё ещё открыт, тогда как дети младшего возраста, вероятно, заражаются из-за “воздействия в домашних условиях”.

По данным ВОЗ, около 14 тысяч случаев инфицирования зарегистрировали в более чем 70 странах. Наибольшее количество заражений выявляют в Европе.

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