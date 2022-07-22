В США впервые за 40 лет выявили заражение полиомиелитом

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В США впервые за 40 лет зафиксирован случай заражения полиомиелитом. Болезнь была выявлена у жителя округа Рокленд, штат Нью-Йорк. Об этом сообщили представители местного Минздрава.

– Многие из вас, возможно, слишком молоды, чтобы помнить полиомиелит, но когда я рос, эта болезнь вселяла страх в семьи, в том числе в мою. Тот факт, что прошло ещё несколько десятилетий после создания вакцины, показывает, насколько она неумолима, — заявил глава округа Эд Дэй, призвав жителей к всеобщей вакцинации.

Представители Минздрава уточнили, что заболевший местный житель мог заразиться за пределами США, передаёт lenta.ru.

Полиомиелит поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или смерти, болезнь наиболее распространена среди младенцев и детей. Вакцина впервые была введена в США в 1955 году, это остановило длительную эпидемию в стране, которая оставила парализованными 21 тысячу и убила 3175 человек.

Последние естественные случаи заболевания полиомиелитом в Соединенных Штатах были зафиксированы в 1979 году.

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