В США создали маску, позволяющую определить заражённых коронавирусом

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Американские специалисты разработали защитную маску, с помощью которой можно определить, заражён ли надевший её человек коронавирусом. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Массачусетского технологического института.

Его специалисты совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип маски с небольшим съёмным датчиком. Его также можно вшить, к примеру, в лабораторный халат и другую одежду, передаёт tass.ru.

Датчик выдаёт результат примерно через полтора часа ношения маски. Его можно включить таким образом, чтобы показания не были видны окружающим людям. Такая возможность предусмотрена в целях конфиденциальности.

В публикации отмечается, что датчики данного типа начали разрабатывать несколько лет назад. Ранее они применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика. Он может быть настроен и на обнаружение других вирусов, пишет источник.

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