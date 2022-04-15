В США одобрили использование дыхательных тестов на COVID-19

В США одобрили использование дыхательных тестов на COVID-19

В Соединённых Штатах одобрили для экстренного применения тесты для диагностики COVID-19 посредством анализа дыхания. Об этом сообщается на сайте медицинского регулятора FDA.

– FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для диагностики COVID-19, который определяет химические соединения в образцах дыхания, связанные с вирусом SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.

Тест показал эффективность в 91,2% по результатам исследования, в котором приняли участие 2409 человек, пишет regnum.ru.

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