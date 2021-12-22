В США анонсируют вакцину против всех штаммов COVID-19

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Учёные из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в США должны в течение нескольких недель объявить о создании вакцины, эффективной против всех штаммов COVID-19, в том числе варианта «омикрон». Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на директора отделения новых инфекционных заболеваний при центре Кайвона Моджаррада.

Препарат на основе наночастиц спайкового ферритина, получивший название SpFN (spike ferritin nanoparticle), создавался в течение почти двух лет. Моджаррад отметил, что, в отличие от существующих вакцин, в SpFN используется белок с 24 гранями, что позволяет учёным прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

– Армейская лаборатория получила первое секвенирование ДНК вируса COVID-19 в начале 2020 года. На очень раннем этапе отдел инфекционных болезней [центра] Уолтера Рида решил сосредоточиться на создании вакцины, которая будет работать не только против существующего штамма, но и против всех его потенциальных вариантов, — говорится в сообщении.

В начале года были проведены испытания вакцины на животных, а в декабре завершилась первая фаза проверки её эффективности на людях. Как пояснил Моджаррад, учёные получили положительные результаты, которые сейчас проходят окончательную проверку.

Клинические испытания вакцины на людях, по его словам, заняли больше времени, чем ожидалось, так как необходимо было отобрать тех, кто ранее не болел коронавирусом и не вакцинировался. Следующим шагом будет наблюдение за тем, как новая вакцина против COVID-19 действует на людей, которые ранее были вакцинированы или переболели ковидом, пишет gazeta.ru.

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