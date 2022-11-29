В среду в Молдове не будет дефицита электроэнергии

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SA “Energocom” объявило, что на 30 ноября в дополнение к двусторонним контрактам было приобретено более 8 800 МВтч электроэнергии на бирже “OPCOM”. Соответственно, дефицита света нет.

Кроме того, с 1 декабря SA “Energocom” снова будет закупать электроэнергию у румынской компании “Hidroelectrica” – в диапазоне 100 МВтч (24 часа из 24) с 1 по 11 декабря и в диапазоне 20 МВтч с 12 декабря по 31 декабря. Цена покупки, согласно этому контракту, составляет 450 румынских леев за МВтч.

Таким образом, с 1 декабря объём электроэнергии, поставляемой из Румынии на основе двусторонних договоров, увеличится до 5 100 МВтч в рабочие дни и до 5 800 МВтч в выходные при суточной потребности примерно в 10 000 МВтч, передаёт moldpres.md.

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