В среду правительство ратифицирует соглашение о передаче Республиканского стадиона посольству США

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Правительство ПДС утвердит в среду проект закона о ратификации соглашения между кабмином Молдовы и правительством США о передаче участка для строительства здания Посольства Соединённых Штатов Америки. Речь идёт об участке по адресу Тигина, 12, где ранее располагался Республиканский стадион.

Впоследствии соглашение направят на ратификацию парламенту, после чего американскую сторону уведомят о выполнении всех необходимых внутренних процедур. Кроме того, в среду правительство изменит назначение данного участка: из списка объектов государственной собственности его переведут в список частных объектов. Оба проекта содержатся в повестке заседания правительства, намеченного на 20 апреля.

Ранее муниципальная фракция ПСРМ инициировала проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона.

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