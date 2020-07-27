В среду правительство примет решение об официальном начале переговоров о российском кредите (ВИДЕО)

В среду правительство примет решение об официальном начале переговоров о российском кредите (ВИДЕО)

В среду правительство примет решение о начале переговоров с Российской Федерацией на тему предоставления нашей стране кредита. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику, отметив, что для этого уже получен положительный отзыв профильной парламентской комиссии. 

– В среду мы примем решение об официальном начале переговоров. Надеемся, что в скором времени мы подпишем это соглашение. 4 млрд 160 млн леев уже предусмотрены в бюджете, и если они не поступят в страну, у нас будут трудности с покрытием дефицита, – сказал он. 

Напомним, Российская Федерация решила предоставить Республике Молдова кредит в результате договоренности, достигнутой между Игорем Додоном и Владимиром Путиным.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md