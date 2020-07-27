В среду правительство примет решение об официальном начале переговоров о российском кредите (ВИДЕО)

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В среду правительство примет решение о начале переговоров с Российской Федерацией на тему предоставления нашей стране кредита. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику, отметив, что для этого уже получен положительный отзыв профильной парламентской комиссии.

– В среду мы примем решение об официальном начале переговоров. Надеемся, что в скором времени мы подпишем это соглашение. 4 млрд 160 млн леев уже предусмотрены в бюджете, и если они не поступят в страну, у нас будут трудности с покрытием дефицита, – сказал он.

Напомним, Российская Федерация решила предоставить Республике Молдова кредит в результате договоренности, достигнутой между Игорем Додоном и Владимиром Путиным.

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