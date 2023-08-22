В среду по некоторым столичным адресам не будет воды

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Так, перебои с водой ожидаются 23 августа с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Чирешилор, 35-77, 52-88, Нукарилор, 1-31, 24-56, Келтуялэ, 1-3, 2,2a, Т. Аман.

С 09:00 до 15:00 без воды окажутся жильцы по следующим адресам: ул. Пьетрарилор, 8-10 (в том числе в домах с дробью), шоссе Хынчешть, 34/1, 34/2,38b, Яловень, 92-102 (в том числе в домах с дробью и буквами).

Поставщик призывает потребителей подготовить запасы на период прекращения водоснабжения. Более подробную информацию можно получить по телефонам диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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