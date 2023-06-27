В среду по некоторым адресам в столице не будет воды

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Информация для потребителей от “Apa-Canal Chişinău”.

Так, 28 июня с 09:00 до 15:00 отключения запланированы по следующим столичным адресам: ул. Г. Гросу, 26, 30/2.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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