В среду курсы основных валют существенно не изменятся

В среду курсы основных валют существенно не изменятся

Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на 24 февраля.

Так, курс евро останется прежним. Его стоимость составит 21 лей 30 банов. Доллар потеряет 3 бана и будет стоить 17 леев 52 бана.

Румынский лей останется неизменным – 4 лея 36 банов. Украинская гривна и российский рубль сохранят свои вчерашние позиции и будут стоить 62 бана и 23 бана соответственно.

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