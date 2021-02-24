В среду курсы основных валют существенно не изменятся

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Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на 24 февраля.

Так, курс евро останется прежним. Его стоимость составит 21 лей 30 банов. Доллар потеряет 3 бана и будет стоить 17 леев 52 бана.

Румынский лей останется неизменным – 4 лея 36 банов. Украинская гривна и российский рубль сохранят свои вчерашние позиции и будут стоить 62 бана и 23 бана соответственно.

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