В соседних с Молдовой странах продолжает расти число заболевших COVID-19

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Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Румынии и Украине в несколько раз превышает этот же показатель в Молдове.

Так, за последние 24 часа в Румынии зарегистрировали 637 новых случаев, пишет ntv.md. Всего за период пандемии в соседней стране было подтверждено 33 585 случаев коронавируса. Количество летальных исходов составило 1 931.

Растёт число больных COVID-19 и в Украине. За сутки там было подтверждено 638 ​​новых случаев заболевания. В общей сложности коронавирусом в Украине заболели 54 771 человек, 1 412 скончались.

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