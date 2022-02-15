Молдаванина, которого искал Интерпол, задержали в Украине

Молдаванина, которого искал Интерпол, задержали в Украине

Черновицкая областная прокуратура организовала экстрадицию 27-летнего гражданина Молдовы. Мужчина спровоцировал ДТП во Франции, из-за чего пострадали два человека. 

В октябре 2021 года суд Франции приговорил молдаванина к году лишения свободы. С тех пор мужчина находился в международном розыске по базе Интерпола, пишет echipa.md.

21 января этого года украинские пограничники задержали разыскиваемого гражданина в пункте пропуска “Мамалыга”, а 13 февраля передали французским властям.

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