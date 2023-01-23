В Сорокском районе зарегистрировали вспышку птичьего гриппа

В Сорокском районе зарегистрировали вспышку птичьего гриппа

Житель села Курешница Веке сообщил в территориальное агентство по безопасности пищевых продуктов о гибели в своём домохозяйстве 195 птиц.

Результаты взятых специалистами проб показали наличие птичьего гриппа, сообщает observatorul.md. НАБПП инициировало меры по борьбе и ликвидации вспышки.

В самом селе Курешница Веке и ближайших населённых пунктах введён карантинный режим. Также установлена зона наблюдения радиусом 10 км, где в течение 30 дней запрещена работа рынков, продажа птицы и продуктов птицеводства.

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