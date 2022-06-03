Размыло дороги, уничтожен урожай: в Сороках прошли ливни

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Сотрудники ГИЧС приняли накануне участие в ликвидации последствий сильного ливня, прошедшего в Сорокском районе.

Так, в селе Воловица спасатели убрали упавшее на два автомобиля дерево. В самих Сороках на дорогу также упало дерево, движение оказалось заблокированным. Кроме того, в результате сильного дождя были частично повреждены 2,5 км гравийной дороги, а также 2,2 км районной дороги в селе Околина.

В селе Шептеличи центральную дорогу засыпало гравием. Сильным ветром снесло крышу с 9 теплиц, в результате чего было уничтожено 4,5 га клубники.

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