В Сороках женщина прыгнула в колодец

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Инцидент произошёл накануне в селе Булбочий Ной. 48-летняя сельчанка пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув в колодец.

Как было установлено, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Решив свести счёты с жизнью, она прыгнула в колодец во дворе дома сожителя, пишет deschide.md.

Сельчанку достали и оказали медицинскую помощь, её жизнь вне опасности. Правоохранителям предстоит выяснить, что подтолкнуло гражданку к такому отчаянному шагу.

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