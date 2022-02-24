В Сороках задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Сороках задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Сорокском районе накануне был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Погибшим оказался 57-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина скончался от ударов по голове и проникающего ранения в грудную клетку.

В результате проведённых полицией спецмероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний житель Дондюшанского района, недавно освободившийся из мест лишения свободы. В ходе обыска у подозреваемого нашли мобильный телефон жертвы.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md