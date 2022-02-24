В Сороках задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

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В Сорокском районе накануне был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Погибшим оказался 57-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина скончался от ударов по голове и проникающего ранения в грудную клетку.

В результате проведённых полицией спецмероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний житель Дондюшанского района, недавно освободившийся из мест лишения свободы. В ходе обыска у подозреваемого нашли мобильный телефон жертвы.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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