В Сороках задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Сорокском районе накануне был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Погибшим оказался 57-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина скончался от ударов по голове и проникающего ранения в грудную клетку.
В результате проведённых полицией спецмероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний житель Дондюшанского района, недавно освободившийся из мест лишения свободы. В ходе обыска у подозреваемого нашли мобильный телефон жертвы.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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