В Сороках выявили канал контрабанды денежных средств и задержали двоих подозреваемых (ВИДЕО)

0

Двух жителей Сорок 30 и 50 лет задержали за нелегальный провоз через государственную границу крупной суммы денег.

Было установлено, что организаторы, пользуясь услугами водителей маршрутов “Молдова-Украина”, контрабандным путем ввозили в Молдову евро, доллары, украинские гривны, которые впоследствии незаконно вводили в оборот.

Так, в начале февраля в Сороках с поличным был задержан водитель, при котором обнаружили 636 тысяч украинских гривен (около миллиона леев).

Согласно законодательству, за контрабанду виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.