В Сороках сбили пьяного пешехода. Мужчина в больнице

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61-летний мужчина госпитализирован после того, как его сбил автомобиль Toyota Corolla, за рулём которого находился 21-летний водитель.

Автовладелец был трезвым, что нельзя сказать о пешеходе. По предварительной информации, он шёл по обочине и внезапно вышел на проезжую часть. Избежать столкновения не удалось, пишет deschide.md.

Пострадавшего госпитализировали. Расследование продолжается.

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