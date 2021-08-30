В Сороках сбили пьяного пешехода. Мужчина в больнице

61-летний мужчина госпитализирован после того, как его сбил автомобиль Toyota Corolla, за рулём которого находился 21-летний водитель.
Автовладелец был трезвым, что нельзя сказать о пешеходе. По предварительной информации, он шёл по обочине и внезапно вышел на проезжую часть. Избежать столкновения не удалось, пишет deschide.md.
Пострадавшего госпитализировали. Расследование продолжается.
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