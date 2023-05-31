В Сороках разыскивают без вести пропавшую женщину

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По данным полиции, жительница Сорок Мария Тонофа пропала 26 мая, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. В полицию за помощью обратилась её дочь.

Приметы: рост 1,55 – 1,60 м, вес 45-50 кг, брюнетка, волосы средней длины, лицо овальное, зеленые глаза и тонкие брови.

В день исчезновения была одета в синие джинсы, белую футболку, длинную джинсовую куртку и белые кроссовки. С собой у нее была черная сумка через плечо.

Всех, у кого есть информация о местонахождении женщины, просят звонить офицеру полиции по номеру 068770468 или родственникам по номерам 060397456, 069693237.

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