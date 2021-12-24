В Сороках пропала пенсионерка: её ищут почти неделю

В Сороках пропала пенсионерка: её ищут почти неделю

Полиция ищет Любовь Манолиу, жительницу Сорок. 19 декабря женщина ушла из дома в неизвестном направлении.

В последний раз её видели одетой в красную куртку, розовый свитер, синие штаны, на голове красный платок, пишет observatorul.md.

Приметы пропавшей: рост 1,60 м, телосложение худощавое, волосы седые.

Граждан, знающих о местонахождении пенсионерки, просят звонить по номерам 069 942 555 или 023 023 602.

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