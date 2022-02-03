В Сороках подростки залезли в дом и ограбили местную жительницу

В Сороках подростки залезли в дом и ограбили местную жительницу

Двое юношей 16 и 17 лет проникли в дом 34-летней женщины.

Инцидент произошёл 30 января. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что двое неизвестных ворвались в её дом, где она находилась с 43-летним сожителем. Злоумышленники избили хозяев и забрали сумку с двумя мобильными телефонами и портмоне, пишет publika.md.

Личности нападавших были установлены: несовершеннолетних задержали. Возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md