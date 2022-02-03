В Сороках подростки залезли в дом и ограбили местную жительницу

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Двое юношей 16 и 17 лет проникли в дом 34-летней женщины.

Инцидент произошёл 30 января. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что двое неизвестных ворвались в её дом, где она находилась с 43-летним сожителем. Злоумышленники избили хозяев и забрали сумку с двумя мобильными телефонами и портмоне, пишет publika.md.

Личности нападавших были установлены: несовершеннолетних задержали. Возбуждено уголовное дело.

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