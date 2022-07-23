В Сороках подростки угнали машину

В Сороках подростки угнали машину

Трое подростков угнали машину для сбора и перевозки молока, а потом бросили её. Пропавший Ford Transit обнаружил 61-летний сельчанин и обратился в полицию.

Транспортное средство было припарковано у ворот его дома.

Вскоре правоохранители установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались трое несовершеннолетних 13, 14 и 16 лет. До этого они не попадали в поле зрения полиции, передаёт gagauzinfo.md.

Микроавтобус был возвращён владельцу. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

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