В Сороках отец изнасиловал дочь, а в Леова надругались над 77-летней женщиной

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За последние двое суток в полицию поступило два заявления об изнасиловании.

Так, 16-летняя жительница Сорок рассказала правоохранителям, что к половой связи её склонил собственный отец. Это, по её словам, трижды произошло в апреле.

Во втором случае в селе Колибабовка Леовского района 77-летнюю женщину изнасиловал её сосед. По предварительной информации, мужчина был пьян, сообщает deschide.m

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

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