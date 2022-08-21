В Сороках отец изнасиловал дочь, а в Леова надругались над 77-летней женщиной

В Сороках отец изнасиловал дочь, а в Леова надругались над 77-летней женщиной

За последние двое суток в полицию поступило два заявления об изнасиловании. 

Так, 16-летняя жительница Сорок рассказала правоохранителям, что к половой связи её склонил собственный отец. Это, по её словам, трижды произошло в апреле.

Во втором случае в селе Колибабовка Леовского района 77-летнюю женщину изнасиловал её сосед. По предварительной информации, мужчина был пьян, сообщает deschide.m

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md